Bela hiša: Talibani so pripravljeni zagotoviti varen dostop do letališča

Washington, 17. avgusta - Talibani so pripravljeni zagotoviti varen dostop do letališča v Kabulu za civiliste, ki jih zavezniške sile umikajo iz Afganistana, je danes dejal svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan. Potrdil je, da so ZDA v stiku s talibani za zagotovitev varnega dostopa do letališča, poročajo tuje tiskovne agencije.