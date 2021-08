Borrell: EU se bo morala pogovarjati s talibani

Bruselj, 17. avgusta - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes dejal, da se bo EU morala pogovarjati s talibani, potem ko so ti prevzeli oblast v Afganistanu. Treba se bo vključiti v dialog, da bi preprečili humanitarno in migracijsko katastrofo, je dejal. Prioriteta sicer ostaja evakuacija državljanov EU in afganistanskih sodelavcev iz države.