Policisti zasačili dva organizatorja nezakonitih prehodov meje

Koper, 17. avgusta - Policisti so danes zjutraj odvzeli prostost 46-letnemu državljanu Hrvaške, ki je v svojem vozilu prevažal pet državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili mejo, so sporočili s Policijske uprave Koper. Še enega organizatorja nezakonitih prehodov meje, ki je skušal pretihotapiti 10 državljanov Pakistana, so zasačili pri Mostičju, a jim je pobegnil.