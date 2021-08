DeSUS na klavzuri 10. septembra tudi o odnosu s poslanci in kadrovski politiki stranke

Ljubljana, 17. avgusta - Izvršni odbor in svet DeSUS sta danes razpravljala zlasti o klavzuri stranke, ki bo 10. septembra. Na klavzuri bodo razpravljali o stališčih stranke do odmevnih zakonov, ki so v postopku v DZ, o odnosu poslancev s stranko ter tudi o kadrovski politiki stranke, je v izjavi novinarjem ob robu seje sveta povedal predsednik DeSUS Ljubo Jasnič.