Unesco poziva mednarodno skupnost k zaščiti kulturne dediščine v Afganistanu

Pariz, 17. avgusta - Po talibanskem zavzetju Afganistana je organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) pozvala mednarodno skupnost k zaščiti tamkajšnje kulturne dediščine. Tiskovni predstavnik Unesca Thomas Mallard je poudaril, da je bogata in raznolika dediščina Afganistana izjemne vrednosti za človeštvo in mora biti ohranjena.