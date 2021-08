Po trčenju v drevo umrl 68-letni voznik

Otočec, 17. avgusta - Pri Gumberku v bližini Otočca se je okoli 14. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 68-letni voznik. Po prvih ugotovitvah policistov je peljal po cesti iz Gumberka proti Ratežu, v levem ovinku zapeljal naravnost in trčil v drevo ob cesti. Prepeljali so ga v novomeško bolnišnico, kjer je dve uri pozneje umrl, so sporočili s PU Novo mesto.