Američani načrtujejo evakuacijo okoli 9000 ljudi dnevno iz Afganistana

Kabul/Washington, 17. avgusta - Ameriška vojska je vzpostavila nadzor nad letališčem v Kabulu in obnovila evakuacijske polete iz Afganistana. Načrtujejo, da bodo lahko izvajali po en evakuacijski let na uro, da bi tako skupno na varno na dan prepeljali do 9000 ameriških državljanov in afganistanskih sodelavcev, je sporočil predstavnik Pentagona, generalmajor William Taylor.