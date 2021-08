Na dražbi kip Afrodite z legendarnega TV nastopa Beatlesov

London, 19. avgusta - Kip Afrodite, ki je bil del scene nastopa The Beatles v sklopu prvega satelitskega TV prenosa v živo leta 1967, bo konec avgusta ponujen na dražbi. Oddajo Our World, za katero je John Lennon napisal pesem All You Need Is Love, s čimer je referiral na aktualno poletje ljubezni in hipijevsko gibanje, je spremljalo skoraj 700 milijonov gledalcev.