DOS za začetek novega šolskega leta v šolskih klopeh

Ljubljana, 17. avgusta - Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije (DOS) so se v ponedeljek sestali z ministrstvoma za zdravje in za izobraževanje, da bi pomagali pri zastavljanju strategije in se seznanili z relevantnimi informacijami glede začetka novega šolskega leta. Zavzeli so se, da bi bil začetek šolskega leta enak koncu prejšnjega in bi potekal v šolskih klopeh.