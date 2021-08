New York, 17. avgusta - Newyorške borze so se danes spustile s ponedeljkovih rekordnih ravni, tako da so tamkajšnji borzni indeksi ob začetku trgovalnega dne obarvani v rdeče. Vlagatelje je v slabo voljo spravila novica o nepričakovano velikem padcu trgovine na drobno v ZDA v juliju.