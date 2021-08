Nad Dravogradom se je smrtno ponesrečil traktorist

Dravograd, 17. avgusta - Na območju Kozjega vrha nad Dravogradom se je danes nekaj po 14. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni voznik traktorja, so sporočili s Policijske uprave Celje. Voznik je vozil kmetijski traktor po dovozni cesti v hrib in zapeljal levo ter se prevrnil. Voznik je padel iz kabine ter na kraju zaradi poškodb umrl, so zapisali.