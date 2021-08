V ZDA julija nepričakovano velik padec trgovine na drobno

New York, 17. avgusta - Trgovina na drobno je v ZDA julija nepričakovano močno upadla, največji krivec za to pa je bilo slabo povpraševanje po avtomobilih. Prodaja na drobno je na mesečni ravni nazadovala za 1,1 odstotka, potem ko se je junija okrepila za 0,7 odstotka, je objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. Ekonomisti so pričakovali padec v višini 0,3 odstotka.