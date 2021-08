Po oceni ministrstev lahko gostinci in trgovci delujejo brez omejitev

Ljubljana, 17. avgusta - Gostincem in trgovcem kljub pogojem, kot so preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, nošenje mask, razdalja med mizami ter otežen prehod meja, opravljanje dejavnosti ni onemogočeno ali omejeno, ocenjujejo na ministrstvih za delo in gospodarstvo. Zato delodajalcem ne pripada pravica do subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.