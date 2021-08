SBI TOP trgovanje sklenil z rastjo

Ljubljana, 17. avgusta - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil z rastjo. Povzpel se je za 0,35 odstotka in trgovanje sklenil pri 1197,09 točke. Indeks so nad gladino potisnile Krkine delnice, ki so se danes okrepile za 2,26 odstotka. Vlagatelji so opravili za 578.939 evrov poslov, pri čemer so bile najprometnejše delnice novomeškega farmacevta.