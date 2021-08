Stoltenberg pozval k varnemu umiku osebja iz Afganistana, vodstvu pripisal krivdo za vojaški polom

Bruselj, 17. avgusta - Nato želi zagotoviti varen odhod osebja zavezniških in partnerskih držav ter afganistanskih sodelavcev iz Afganistana, je danes dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Pri tem je talibane pozval, naj omogočijo varen odhod vsem, ki to želijo. Afganistanskemu vodstvu pa je pripisal odgovornost za vojaški polom in vrnitev talibanov.