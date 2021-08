V Avstriji za poživitveni odmerek le cepivi Pfizerja in Moderne

Dunaj, 17. avgusta - V Avstriji so danes objavili priporočilo, da bodo za poživitveni odmerek pri cepljenju proti covidu-19 namenili le cepivi družb Pfizer in Moderna. Kot prvi bodo poživitveni odmerek prejeli starejši od 65 let, rizični bolniki in tisti, ki so bili cepljeni s cepivoma družb AstraZeneca in Johnson & Johnson, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.