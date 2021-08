V Ljubljani se začenja 5. festival Grounded

Ljubljana, 18. avgusta - Pred Švicarijo v parku Tivoli se danes začenja festival Grounded, ki prepleta elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem ter na svojevrsten način promovira razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih. Tema 5. izdaje je Država. Do petka se bo zvrstilo več kot deset delavnic, druženj, pogovornih in glasbenih dogodkov z več kot 50 sodelujočimi.