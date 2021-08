Dovoljenja Arsa za odstrel medveda velja do srede

Ljubljana, 17. avgusta - Dovoljenje za odstrel medveda, ki ga je Agencija RS za okolje (Arso) izdala minuli petek, velja do srede 18. avgusta, so danes sporočili iz agencije. Dovoljenje bo veljalo v občinah Pivka in Ilirska Bistrica, na območju pašnikov med Brkinskim robom in naselij Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije.