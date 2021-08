Za gospodinjstva v Šaleški dolini do 35 odstotkov dražja toplotna energija

Velenje, 17. avgusta - Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje se je danes seznanil z dvigom cene toplote Termoelektrarne Šoštanj, ki je v veljavo stopila julija. Kot so sporočili iz komunalnega podjetja, je glede na izračune ob že predvideni in upoštevani subvenciji lokalnih skupnosti za gospodinjstva predviden dvig cene od 30 do 35 odstotkov.