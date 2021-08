Prijeli osumljenega ropov na Ptuju

Maribor, 17. avgusta - Ptujski policisti so v ponedeljek izsledili mladoletnika, ki je julija oropal žensko na ulici, prejšnji teden pa je s pištolo grozil tudi čakajočima na avtobusni postaji na Ptuju. Med hišno preiskavo na njegovem domu so našli orožje in več nabojev, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.