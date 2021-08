Bruselj si prizadeva za evakuacijo afganistanskega osebja

Bruselj, 17. avgusta - Prednostna naloga Evropske unije je evakuacija afganistanskih državljanov, ki so delali za delegacijo EU in države članice v Afganistanu, so danes pojasnili pri Evropski komisiji, kjer pozorno spremljajo dogajanje v Afganistanu. Varnost in zaščita lokalnega osebja je v tem trenutku najvišja prioriteta, zagotavljajo v Bruslju.