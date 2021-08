Opozicija za hitro ukrepanje za naslovitev podnebnih sprememb

Ljubljana, 17. avgusta - Poslanske skupine LMŠ, SD, SAB, Levica in NeP so ob današnji predstavitvi zahteve za sklic nujne seje odbora DZ za okolje opozorile, da podnebne spremembe niso stvar leve ali desne politične orientacije, ampak odgovornost vseh. Prepričane so, da je nujno odločno in hitro ukrepanje, parlament pa da mora razglasiti podnebno krizo.