V letošnjem poletju več utopitev, policisti svetujejo previdnost

Koper, 17. avgusta - Policisti so v letošnjem poletju obravnavali več utopitev, ki so povezane z nadpovprečnimi temperaturami ozračja in neprevidnim ravnanjem. Zato vsem, ki iščejo ohladitev na urejenih ali neurejenih kopališčih, svetujejo, naj ravnajo previdno in poskrbijo, da bo ohladitev varna.