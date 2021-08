Zastoj je tudi na gorenjskih avtocesti med Kosezami in predorom Šentvid proti Kranju ter na cesti Lucija-Strunjan.

Na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba od ene do dve uri, na mejnem prehodu Jelšane do ene ure, na mejnem prehodu Obrežje pa približno pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je osebna vozila pri izstopu čakalna doba do ene ure, na mejnem prehodu Jelšane pa približno pol ure.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje je čakalna doba tudi za tovorna vozila pri vstopu in sicer do ene ure.

Danes ponoči, predvidoma med 1. in 2. uro, bo zaprta primorska avtocesta med priključkoma Vrhnika in Logatec v obe smeri, zaradi nujne menjave električnega kabla. Za osebna vozila bo obvoz možen po regionalni cesti.

Cesta Spuhlja-Zavrč bo pri Spuhlji zaprta do četrtka, 19. 8. 2021. Obvoz za tranzitni promet preko mejnega prehoda Središče ob Dravi, za ostale pa po vzporednih državnih in lokalnih cestah.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapor so na izvozu in uvozu priključka Obrežje ter počivališče Obrežje proti Ljubljani in uvoz Brežice ter počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si