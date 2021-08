Poziv Visokošolskega sindikata Slovenije organom ARRS

Ljubljana, 17. avgusta - Visokošolski sindikat Slovenije poziva upravni odbor in znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), naj "opravita svojo dolžnost in zagotovita transparentno, zakonito in strokovno delovanje agencije - ali pa naj odstopita". Zadnji projektni razpis je namreč prijaviteljem povzročil ogromno škodo, so sporočili iz sindikata.