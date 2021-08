Neurje povzročalo težave v Avstriji in na severu Italije

Rim/Dunaj, 17. avgusta - V več delih Avstrije in na severu Italije je ponoči težave povzročalo silovito neurje. V zvezni deželi Salzburg so morali zaradi poplav in plazov reševati več ljudi, v Italiji so se z naraslimi potoki in rekami ter podrtim drevjem spopadali na Južnem Tirolskem, v Benečiji (Veneto), Furlaniji-Julijski krajini, Lombardiji in Emiliji-Romanji.