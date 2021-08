Janša: Dolžnost vsakokratne vlade je, da potencialom Prekmurja omogoči ustvarjalni zagon in razvoj

Ljubljana, 17. avgusta - Neverjetno je, da so Prekmurci kljub odrezanosti od slovenskega ozemlja ohranili slovenski jezik, kulturo in idejo enotne države, je v poslanici ob dnevu Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal premier Janez Janša. Kot je poudaril, je zato dolžnost vsakokratne vlade, da potencialom Prekmurja omogoči ustvarjalni zagon in razvoj.