Policija prosi za informacije o ponedeljkovi prometni nesreči na Ptuju

Ptuj, 17. avgusta - V bližini stanovanjske hiše v okolici Žabjaka na Ptuju se je v ponedeljek nekaj pred 21. uro zgodila prometna nesreča med neznanim voznikom osebnega vozila bele barve in kolesarjem, ki je pri tem utrpel lažje telesne poškodbe. Voznik se na kraju nesreče ni ustavil in je prizorišče takoj zapustil, so sporočili s Policijske uprave Maribor.