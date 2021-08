Dirka F1 v Sao Paulu brez koronskih omejitev

Sao Paulo, 17. avgusta - Mestne oblasti v brazilskem Sao Paulu so sporočile, da bo dirka svetovnega prvenstva v formuli 1 na dirkališču Interlagos od 5. do 7. novembra potekala brez omejitev za gledalce. V prodajo je šlo skoraj 60.000 vstopnic, kar pomeni, da bo to prvi športni dogodek brez omejitev zaradi koronavirusa v brazilski metropoli od začetka pandemije covida-19.