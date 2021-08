Varnostni svet ZN pozval h končanju nasilja v Afganistanu

New York, 17. avgusta - Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljek pozval k takojšnjemu končanju nasilja v Afganistanu, kjer so oblast prevzeli talibani. Obenem bi se morala čim prej začeti pogajanja o oblikovanju nove in vključujoče vlade, ki ji bodo enakopravno pripadale tudi ženske, piše v izjavi po izrednem zasedanju.