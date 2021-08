Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Kastelec proti Ljubljani.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba približno pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je pol ure dolga čakalna doba za osebna vozila tudi pri izstopu iz države.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapore so na izvozu in uvozu priključka Obrežje ter počivališče Obrežje proti Ljubljani in uvoz Brežice ter počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si