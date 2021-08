Letališče v Kabulu spet deluje

Kabul, 16. avgusta - Letališče v Kabulu je zgodaj zjutraj po lokalnem času znova začelo delovati. Pred tem so ameriške sile njegovo delovanje zaustavile zaradi množice civilistov, ki so vdrli na območje letališča. Pristali naj bi že prvi ameriški letali z vojaki in vojaško opremo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.