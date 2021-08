Newyorške borze končale neenotno, S&P 500 in Dow Jones z rekordi že peti dan zapored

New York, 16. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so prvi trgovalni dan v tednu končali neenotno. Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta se čez dan otresla začetnih padcev in trgovanje že petič zapored sklenila v rekordih. Na pozitiven preobrat so med drugim vplivali tudi podatki o dobičkih trgovcev na drobno. Kljub temu je tehnološki indeks Nasdaq izgubil 0,20 odstotka.