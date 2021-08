Tamara Zidanšek obstala v prvem krogu Cincinnatija

Cincinnati, 16. avgusta - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj 1. kroga turnirja WTA v Cincinnatiju z denarnim skladom 2,115 milijona dolarjev (1,795 milijona evrov). Od Slovenke, za katero je bil to prvi dvoboj po turnirski zmagi v Lozani sredi julija, je bila s 7:5 in 6:1 po uri in 17 minutah boljša Latvijka Jelena Ostapenko.