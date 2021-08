Finance o spremembah, ki jih potrebuje Slovenija (17. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Tanja Smrekar v komentarju Kje so prave spremembe? piše o tem, da v prihodnosti potrebujemo nove, resne, dobre in reformne odločitve. Avtorica meni, da bi morali bolje nasloviti predvsem vprašanje dolgotrajne oskrbe in davčne politike. Večja učinkovitost pa bi bila med drugim dobrodošla tudi pri izdaji gradbenih dovoljenj in delovanju uradnikov.