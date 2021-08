Zaradi ljudi na stezi prekinjeno delovanje letališča v Kabulu

Kabul, 16. avgusta - Zaradi množice civilistov, ki so vdrli na območje letališča v Kabulu, je delovanje letališča za vojaška in civilna letala ustavljeno, je danes sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Ljudje, ki želijo zapustiti Afganistan, so namreč zasedli tudi pristajalno-vzletno stezo.