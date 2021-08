Avstralske požare preživel redek vrečar, ki pogine po množičnem parjenju

Canberra, 17. avgusta - Znanstveniki so v ponedeljek sporočili, da so redke miši vrečarice preživele obsežne gozdne požare, ki so leta 2019 uničili tudi enega od njihovih redkih habitatov. Živalce so namreč na seznamu ogroženih vrst, saj samci po sezoni množičnega parjenja poginjajo, predvsem na račun izčrpanosti.