Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Tuje tiskovne agencije so poročale o okužbi šolske ministrice Simone Kustec s koronavirusom in o tem, da je premier Janez Janša razmere v Afganistanu označil za največji poraz zveze Nato v njeni zgodovini. Poročale so tudi o novih in prihajajočih omejitvenih ukrepih za zajezitev širjenja covida-19.