Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Zastoj dolg pet kilometrov je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila so ustavljena na prehitevalnem in voznem pasu. Za Kranjsko Goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod-Lipce. Gneča je tudi na cesti pred predorom Ljubelj proti Avstriji.

Vozniki osebnih vozil morajo pri vstopu v državo na mejnih prehodih Obrežje in Jelšane čakati do eno uro, na mejnem prehodu Gruškovje dve uri in 30 minut, na mejnih prehodih Dobovec in Rogatec pa do 30 minut. Za izstop iz državo vozniki osebnih vozil na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane čakajo do 30 minut. Vozniki tovornih vozil morajo za vstop v državo na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje čakati približno eno uro.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je speljan preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapore so na izvozu in uvozu priključka Obrežje ter počivališča Obrežje proti Ljubljani in uvozu Brežice ter počivališču Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Danes zvečer in ponoči bodo padavine z nevihtami zajele večji del države. Možne bodo močne nevihte s sunki vetra in krajevno tudi točo. Prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram. Voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano!

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si