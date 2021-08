Vox populi: Anketiranci razdeljeni glede uvedbe obveznega cepljenja proti covidu-19

Ljubljana, 16. avgusta - Anketa Vox populi kaže, da so anketiranci glede uvedbe obveznega cepljenja proti covidu-19 razdeljeni. 64 odstotkov anketirancev je sicer odgovorilo, da se je že cepilo, najpogostejši razlog za to pa je bila zaščita sebe in bližnjih. Ljudje so imeli največ pomislekov glede cepljenja zaradi osebnih zdravstvenih razlogov in nezaupanja v cepiva.