Biden bo nagovoril Američane o Afganistanu

Washington, 16. avgusta - Ameriški predsednik Joe Biden bo danes prekinil tišino in nagovoril Američane o razmerah v Afganistanu, kjer so talibani po umiku ameriške vojske prevzeli nadzor. Svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je danes za televizijo ABC zagotovil, da je bil Biden redno v stikih z ekipo za nacionalno varnost in da aktivno preučujejo razmere.