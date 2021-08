Zanesljivi Roglič prepustil rdečo majico, etapa in skupno vodstvo Taaramäeju

Bilbao, 16. avgusta - Estonec Rein Taaramäe je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji od Santo Domingo de Silosa do vrha na Picon Blancu (202,8 km) in novi vodilni v lovu na rdečo majico. Na današnji etapi jo je sicer nosil slovenski as Primož Roglič, ki je z ekipo prepustil skupno vodstvo, a na zadnjem vzponu ves čas zanesljivo nadziral tekmece.