Evropske borze navzdol; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 16. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi, ki so se prejšnji teden večinoma zviševali, so se danes obrnili navzdol. Vlagatelje so razočarali statistični podatki s Kitajske, pravijo analitiki. Tudi nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.