Obvoznica Vodice z gradbenim dovoljenjem

Vodice/Ljubljana, 16. avgusta - Gradnja obvoznice Vodice, ki jo prebivalci že težko čakajo in so jo v preteklosti zahtevali tudi s protesti, se lahko začne. Iz Darsa so namreč sporočili, da so pridobili gradbeno dovoljenje. Gradnjo bo vodila Direkcija za infrastrukturo, ki je za izvajalca izbrala družbo KPL. Dars bo sofinancer.