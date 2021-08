Vreme: Popoldne večinoma sončno, proti večeru možnost dežja

Ljubljana, 16. avgusta - Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, v alpskih dolinah okoli 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo padavine, sprva bodo vmes tudi nevihte, prehodno razširile nad večji del države. Zapihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V torek bo sprva pretežno oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne od severa ponehale. Popoldne se bo razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev. Danes zvečer in v prvem delu noči bodo možne močne nevihte s sunki vetra in krajevno tudi točo.

Obeti: V sredo in četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Postopno bo topleje.

Vremenska slika: Na severno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki je že dosegla Alpe in bo ponoči prešla tudi naše kraje. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje še doteka zelo topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo večinoma še sončno, ob Jadranu se bo krepil jugo. V krajih severno od nas bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti jugu. Zapihal bo okrepljen severnik. V torek zjutraj zjutraj ali dopoldne bodo krajevne padavine ponehale, razjasnilo se bo, najkasneje v notranjosti Hrvaške. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka, v Kvarnerju pa zmerna burja.