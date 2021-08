Varuh človekovih pravic z mladimi o perečih vprašanjih

Ljubljana, 16. avgusta - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel predstavnike nevladnih organizacij s področja mladih. Sogovorniki so se strinjali, da so pred današnjo generacijo mladih veliki okoljski, demografski in širši družbeni izzivi, ki jih je epidemija še bolj odstrla, so pri varuhu zapisali v sporočilu za javnost.