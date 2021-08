Društvo Slovenski kmet s pripombami na strateški načrt skupne kmetijske politike

Ljubljana, 16. avgusta - Predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki je bil do nedelje v javni razpravi, po oceni društva Slovenski kmet ne izkazuje razvojne vizije slovenskega kmetijstva in ne odraža strategij razvoja kmetijstva. Dokument je v nekaterih delih resna grožnja slovenski samooskrbi, so zapisali.