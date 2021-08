Tony Bennett se po zdravnikovem nasvetu poslavlja od koncertiranja

New York, 16. avgusta - Ameriški glasbenik Tony Bennett, znan po interpretacijah zimzelenih pesmi in jazzovskih standardov, kot so Fly Me to the Moon, The Best is Yet to Come in Somewhere Over The Rainbow, se po priporočilih zdravnika poslavlja od koncertiranja. Razprodani koncerti z Lady Gaga v newyorški Radio City Music Hall minuli teden so bili tako njegovi zadnji.