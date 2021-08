Inšpektorat za medije prijavo zoper izjave v oddaji Faktor predal policiji

Ljubljana, 16. avgusta - Na Inšpektoratu za kulturo in medije so za STA potrdili, da so prejeli dve prijavi zaradi izjav na TV3, ki po mnenju prijavitelja javno spodbujajo k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti. Ker gre v tem primeru za sume kaznivih dejanj, zoper izdajatelje pa niso predvidene sankcije po zakonu o medijih, je inšpektorat prijavi odstopil policiji.