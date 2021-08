OZS s ponovnim pozivom k državnemu kritju stroškov testiranja zaposlenih

Ljubljana, 16. avgusta - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je ponovila poziv vladi, naj stroške testiranj zaposlenih krije država in ne delodajalec. "Tudi v Avstriji in Nemčiji stroške testiranj krije država, obenem pa imajo v Avstriji zaposleni, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, možnost nositi zaščitno masko," so podkrepili poziv.